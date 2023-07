436

Os países do G7 prometeram nesta quarta-feira (12) fornecer meios militares à Ucrânia "a longo prazo", o que permitirá a esse país resistir à invasão russa e impedir as forças de Moscou de qualquer ataque futuro.



"Cada um de nós trabalhará com a Ucrânia em acordos e compromissos de segurança específicos, bilaterais e de longo prazo para (...) assegurar uma força sustentável capaz de defender a Ucrânia agora e impedir a agressão russa no futuro", anunciaram os países em comunicado.