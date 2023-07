Parlamento Europeu adota projeto de lei sobre biodiversidade

436

O Parlamento Europeu aprovou, nesta quarta-feira (12), por uma margem apertada um projeto de lei de biodiversidade que visa restaurar os habitats terrestres e aquáticos da União Europeia, apesar da oposição conservadora.



O texto foi aprovado com 336 votos a favor, 300 contra e 13 abstenções e é o primeiro passo para o Parlamento negociar uma lei definitiva sobre o tema com os governos dos Estados-membros da UE.



O grupo parlamentar do Partido Popular Europeu (PPE), o maior da Câmara, tentou se opor ao texto, argumentando que ele reduziria a segurança alimentar da UE e limitaria as possibilidades de construção de energia eólica e hidrelétrica.



Mas foi superado em número por outros deputados que temiam que uma derrota do texto enviasse um sinal de que a Europa está se afastando de seus objetivos verdes.



A votação ficou ainda marcada pelas eleições europeias, previstas para junho de 2024.



O texto, que faz parte do chamado Pacto Verde da União Europeia, impõe objetivos vinculativos aos Estados-membros para a recuperação dos espaços terrestres e marinhos afetados pela poluição ou exploração intensiva, visando preservar a sua biodiversidade.