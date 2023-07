Farmacêutica Takeda retira pedido de autorização de vacina contra a dengue nos EUA

436

O grupo farmacêutico japonês Takeda retirou "voluntariamente" o pedido de autorização de sua vacina contra a dengue nos Estados Unidos, alegando problemas de "coleta de dados" à agência de medicamentos dos Estados Unidos (FDA).



"A FDA solicitou dados adicionais que não foram incluídos no protocolo do ensaio clínico" para esta vacina e não estavam disponíveis.



No entanto, esse protocolo foi "examinado e aceito" pela agência, disse uma porta-voz da Takeda à AFP nesta quarta-feira.



A chegada da vacina aos Estados Unidos agora depende de uma "avaliação adicional que leve em consideração as necessidades dos viajantes e das pessoas que vivem em regiões dos Estados Unidos onde a dengue é endêmica, como Porto Rico", afirmou a farmacêutica em comunicado datado de terça-feira.



A vacina, chamada TAK-003, foi aprovada no ano passado na União Europeia sob o nome de Qdenga, assim como em outros países como Indonésia, Brasil e Tailândia.



A dengue, transmitida por um mosquito, é um vírus disseminado em países quentes que causa entre 100 e 400 milhões de infecções a cada ano, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). Formas graves são raras, mas podem ser fatais.



