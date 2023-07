Filipinas autoriza exibição do filme 'Barbie', com condições

436

Autoridades de censura das Filipinas disseram, nesta quarta-feira (12), que autorizaram que o filme americano "Barbie" seja exibido nos cinemas do país, com a condição de que a distribuidora de Hollywood apague um mapa que parece atribuir uma zona marítima disputada à China.



O filme sobre a boneca da Mattel, estrelado por Margot Robbie e Ryan Gosling, será lançado nos cinemas do país asiático em 19 de julho.



Depois de examinar o filme duas vezes e consultar autoridades das Relações Exteriores e especialistas jurídicos, a comissão governamental para o exame e classificação de filmes e programas de televisão declarou que o filme poderia ser exibido.



Os censores filipinos começaram a examinar o filme na semana passada, depois que o Vietnã proibiu seu lançamento devido a cenas mostrando a chamada "linha dos nove pontos", que representa as reivindicações marítimas da China em um mapa.



Mas depois de ver o filme "meticulosamente", os censores filipinos declararam que o mapa não representava "a linha dos nove pontos", mas o itinerário da jornada imaginária de Barbie no "mundo real", explicou o conselho de censura em um comunicado.



Em uma carta separada a um senador filipino que criticou o filme, os censores disseram que pediram ao estúdio de Hollywood Warner Bros. para "pixelizar" os pontos controversos no mapa.



Um porta-voz do estúdio, citado pela revista Variety, disse que a carta era um "desenho de giz de cera semelhante ao que uma criança pode fazer" e "não tinha a intenção de fazer qualquer tipo de declaração".