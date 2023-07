Chanceler tailandês se reúne com líder birmanesa presa Aung San Suu Kyi

436

O ministro tailandês de Relações Exteriores disse nesta quarta-feira(12) que se reuniu com a líder birmanesa Aung San Suu Kyi na semana passada. Ela está presa desde o golpe de Estado de 1º de fevereiro de 2021.



"Houve uma reunião, estava bem de saúde e foi uma boa reunião", declarou o chefe da diplomacia tailandesa Don Pramudwinai em Jacarta, onde participa da reunião de ministros de Relações Exteriores da Associação de Nações do Sudeste Asiático (ASEAN).



Esta foi a primeira vez que Aung San Suu Kyi se reuniu com um diplomata estrangeiro.



Aung San Suu Kyi, prêmio Nobel da Paz, de 78 anos, foi condenada a 33 anos de prisão em um julgamento que organizações de defesa dos direitos humanos consideram uma farsa.



Don declarou à imprensa que se reuniu com Suu Kyi no domingo e que ela pediu a retomada das negociações para encerrar a crise.



Suu Kyi "incentivou o diálogo", afirmou Don. Ela defende um "compromisso com a autoridade de Naypydaw", em referência à junta militar no poder na capital do país.



Suu Kyi foi vista apenas um vez desde o golpe de 2021, em fotos granuladas feitas por meios de comunicação estatais no tribunal onde foi julgada.



A junta militar birmanesa recusou repetidos pedidos de diplomatas estrangeiros para reunirem-se com ela.



Em junho do ano passado, Suu Kyi foi transferida de sua prisão domiciliar em Naypydaw para um prisão em regime de isolamento.