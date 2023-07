Presidente eleito do Paraguai promete manter apoio a Taiwan

436

O presidente eleito do Paraguai, Santiago Peña, afirmou nesta quarta-feira (12) que o país manterá o apoio a Taiwan durante seus cinco anos de mandato. O Paraguai é um dos poucos países latino-americanos que reconhecem Taiwan.



A China considera Taiwan, uma ilha de governo autônomo, como parte de seu território e prometeu retomá-la um dia.



Em discurso no gabinete presidencial, Peña elogiou sua colega taiwanesa, Tsai Ing-wen, por "saber que princípios e valores não são negociáveis", e afirmou que seu governo trabalhará com Taipei em investimentos futuros para o "mútuo benefício econômico".



Peña também se reuniu com o vice-presidente William Lai, aspirante a suceder Tsai nas eleições de janeiro.



Eleita em 2016, Tsai está em seus últimos meses de governo, marcado pela deterioração das relações com Pequim, que se recusa a negociar com ela por não aceitar que a ilha é parte da China.



Nos últimos anos, Costa Rica, El Salvador, República Dominicana, Panamá, Nicarágua e Honduras mudaram sua aliança diplomática de Taiwan para China.



Pequim não permite que seus aliados diplomáticos reconheçam Taipé. Apenas 13 países a reconhecem em todo o mundo.



- Manobras chinesas -



A China também tem intensificado sua presença militar em torno de Taiwan, com aviões de guerra que, quase diariamente, incursionam na zona de defesa aérea taiwanesa.



O Ministério da Defesa de Taiwan anunciou na manhã desta quarta-feira que as Forças Armadas chinesas realizaram exercícios navais e aéreos em águas ao sudeste da ilha.



"Nesta manhã, 12 de julho, de 7h ao meio-dia, 30 aviões militares foram detectados, entre eles, aviões de combate, bombardeiros e aviões de alerta precoce, helicópteros transportados em navios e veículos aéreos não tripulados", informou o ministério.



O órgão afirmou ainda que 23 aviões de guerra entraram na Zona de Identificação de Defesa Aérea (ADIZ, em sua sigla em inglês) de Taiwan e que quatro navios militares chineses realizaram uma "patrulha conjunta de combate".



A ADIZ não é o mesmo que o espaço aéreo territorial, e no caso de Taiwan inclui uma zona extensa que se sobrepõe com a ADIZ da China.