Míssil Scalp, uma grande aquisição para Ucrânia

Primeiro o Reino Unido, depois a França. Paris concede à Ucrânia uma chance de aprofundar seu ataque ao fornecer mísseis de longo alcance Scalp, também conhecidos como "Storm Shadow".



Uma fonte militar francesa informou, nesta terça-feira (11), que os Scalps já estavam na Ucrânia. Os "mísseis foram entregues no mesmo momento em que nosso presidente (Emmanuel Macron) fez o anúncio", especificou a fonte, à margem de uma reunião na cúpula da Otan, realizada em Vilnius.



Londres anunciou em maio que iria entregar projéteis deste modelo às forças ucranianas e, dias depois, a Rússia anunciou ter interceptado um "Storm Shadow" no contexto do conflito na Ucrânia.



Este míssil de cruzeiro, desenvolvido em conjunto pela França e pelo Reino Unido, é lançado de um caça. Com a frente extremamente estável desde o inverno passado, apesar da inclinação ofensiva de ambos os lados, o míssil de cruzeiro permitirá ao exército ucraniano um ataque para além da linha de frente.



O 'Storm Shadow' possui um alcance superior a 250 km - maior que o restante das armas fornecidas a Kiev pelas potências ocidentais. Sua potência permitirá atingir partes controladas pela Rússia na parte oriental do país.



Essa capacidade reforçará "a abordagem atual" das forças ucranianas, que tentam "avançar lentamente para proteger suas forças e reduzir suas perdas o máximo possível", disse à AFP o pesquisador do Centro Internacional de Defesa e Segurança (Icds), Ivan Klyszcz, na Estônia.



- "Fazer a diferença" -



Com esses mísseis, "alguns caças que operam em um espaço aéreo seguro podem fazer a diferença", disse o analista da empresa de inteligência privada Janes, Dylan Lehrke, em junho.



"As forças russas podem impedir que aviões ucranianos acessem o espaço acima dos territórios que controlam, mas não foram capazes de se defender contra ataques em profundidade", disse ele.



Kiev os reivindicava há algum tempo, mas as potências ocidentais hesitavam em entregá-los "por medo de que a Ucrânia pudesse atacar além dos territórios ucranianos ocupados, inclusive na Rússia", considerou em maio o grupo The Soufan Center, com sede em Nova York.



O quartel general da Marinha russa no Mar Negro, em Sebastopol (Crimeia), estará ao alcance dos ucranianos com estes mísseis, assim como várias cidades russas que fazem fronteira, destacou a organização.



No entanto, tanto o Reino Unido quanto a França insistiram no uso estratégico restrito dessas armas.



Segundo Londres, os mísseis devem "permitir à Ucrânia repelir as forças russas estabelecidas no território soberano da Ucrânia".



Por sua vez, Macron enfatizou que os Scalp foram fornecidos para "permitir que a Ucrânia defenda seu território", excluindo implicitamente qualquer uso para atacar a Rússia em seu território.