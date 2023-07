Primeiros mísseis franceses de longo alcance já estão na Ucrânia

436

Uma fonte militar francesa informou que os primeiros mísseis de longo alcance Scalp, que a França anunciou nesta terça-feira (11) que entregaria à Ucrânia, já chegaram ao país.



"Os primeiros mísseis foram entregues no mesmo momento em que o presidente (Emmanuel Macron) fez o anúncio correspondente", disse a fonte militar da França à margem de uma reunião na cúpula da Otan, realizada em Vilnius, na Lituânia.



Ao chegar ao local das reuniões, Macron havia anunciado a decisão de seu governo de entregar mísseis de longo alcance do tipo Scalp - conhecido pelos britânicos como Storm Shadow (sombra de tempestade, em tradução literal).



"Decidimos entregar à Ucrânia novos mísseis que lhe permitirão atacar em profundidade", anunciou o presidente francês.



Este é um míssil anglo-francês com um alcance de até 250 quilômetros.



Em maio, o Reino Unido anunciou a entrega desses mesmos mísseis à Ucrânia. Na época, a Rússia havia alertado que a ajuda militar poderia arrastar os ingleses diretamente para o conflito.



Mesmo os aliados ocidentais da Ucrânia expressaram preocupação com o possível uso desses mísseis para ataques no território russo.