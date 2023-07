Líder talibã elogia 'liberdade de expressão' no Twitter

436

Uma autoridade talibã elogiou a "liberdade de expressão" do Twitter em comparação com outras redes sociais, principalmente a recém-lançada Threads.



Anas Haqqani, um alto líder do Talibã sem cargo oficial, disse na segunda-feira que a plataforma de Elon Musk tem "duas vantagens importantes" sobre outras redes, comparando-a com a plataforma Meta, rival da empresa.



"O primeiro privilégio é a liberdade de expressão. O segundo privilégio é o caráter público e a credibilidade do Twitter", escreveu na mesma rede social, antes de destacar que "não tem uma política intolerante como a Meta".



Antes de voltar ao poder em agosto de 2021, o Talibã tinha uma presença discreta nas redes sociais, mas desde então o governo tem usado o Twitter como veículo de comunicação e a maioria dos ministérios e departamentos provinciais têm contas nesta rede social.



A empresa Meta, proprietária do Facebook, Instagram, WhatsApp e agora Threads, fecha continuamente contas associadas ao Talibã.



Por outro lado, desde que Musk comprou o Twitter no ano passado, dezenas de milhares de contas suspensas foram reativadas.



Muitos usuários criticaram a "hipocrisia" das declarações do líder talibã, ao considerarem que as autoridades afegãs acompanham de perto a atividade dos afegãos nas redes sociais e já prenderam várias pessoas por criticarem o governo.



Meta