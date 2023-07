Biden celebra aprovação da Turquia para entrada da Suécia na Otan

436

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, celebrou, nesta segunda-feira (10), a aprovação dada pela Turquia para a adesão da Suécia à Otan.



O secretário-geral da aliança militar, Jens Stoltenberg, anunciou que o presidente turco Recep Tayyip Erdogan concordou com a entrada da Suécia no bloco.



"Estou ansioso para dar as boas-vindas ao primeiro-ministro [sueco Ulf] Kristersson e à Suécia como nosso 32º aliado na Otan", afirmou Biden em um comunicado.



"Estou disposto a trabalhar com o presidente Erdogan e a Turquia para melhorar a defesa e a dissuasão na região euroatlântica", acrescentou.



Horas antes de dar sua aprovação, o presidente turco havia imposto uma nova condição para suspender o veto à adesão da Suécia à aliança militar: que a UE reabrisse as negociações para a adesão da Turquia ao bloco, iniciadas em 2005, porém paralisadas há anos.



Os Estados Unidos destacaram então que os dois processos não deveriam estar vinculados.



"Os Estados Unidos apoiaram durante anos as aspirações da Turquia de entrar na UE e seguimos apoiando", declarou um porta-voz do Departamento de Estado, Matt Miller.



"Não acreditamos, porém, que deva ser um impedimento para a adesão da Suécia à OTAN", acrescentou.