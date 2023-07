Ataque russo a centro de ajuda humanitária na Ucrânia deixa cinco mortos

436

Cinco pessoas morreram na Ucrânia em um bombardeio russo a um centro de distribuição de ajuda humanitária em Orikhiv (centro), de acordo com um novo balanço divulgado nesta segunda-feira (10) pelo governador regional, Yuri Malashko, que denunciou um "crime de guerra".



"Infelizmente, já há cinco [mortos]. Acabaram de retirar o corpo de um homem dos escombros", disse o governador Malashko, citado pela agência de notícias Interfax-Ucrânia.



O balanço anterior era de quatro óbitos.



O procurador-geral ucraniano disse, em um comunicado, que o ataque aconteceu no domingo por volta das 13h20 (7h20 em Brasília) e também feriu 13 pessoas.



De acordo com o Ministério ucraniano do Interior, o ataque teve uma universidade como alvo, "quando civis recebiam ajuda humanitária".



"Uma bomba aérea destruiu totalmente o edifício", disse o ministério no Telegram, explicando que prédios residenciais e infraestrutura civil próximos também foram danificados.



Orikhiv, uma cidade que tinha cerca de 14.000 habitantes antes da guerra, fica na região de Zaporizhzhia, um dos quatro territórios ucranianos que a Rússia alega ter anexado em 2022, embora seus militares não os controlem totalmente.



A cidade fica perto da linha de frente, onde as forças ucranianas tentam, desde o início de junho, retomar posições das forças russas.