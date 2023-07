436

Os Estados Unidos apoiam o desejo da Turquia de ingressar na União Europeia, mas não acreditam que isso deva ser uma condição para dar sinal verde para a entrada da Suécia na OTAN, disse um porta-voz do Departamento de Estado nesta segunda-feira (10).



"Os Estados Unidos apoiaram durante anos as aspirações da Turquia de entrar na UE e continuamos a fazê-lo", disse Matt Miller. "No entanto, não acreditamos que deva ser um impedimento para a adesão da Suécia à OTAN", acrescentou.