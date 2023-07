Socorristas espanhóis resgatam 86 migrantes em embarcação perto das Canárias

436

Os serviços de resgate espanhóis recuperaram 86 migrantes de origem subsaariana que viajavam a bordo de uma precária embarcação perto das costas das Ilhas Canárias, informou à AFP uma porta-voz do Salvamento Marítimo.



Um avião de busca enviado pelo Salvamento Marítimo havia inicialmente estimado em "cerca de 200" o número de pessoas na embarcação, já que poderia se tratar de um barco que partiu do Senegal há duas semanas com 200 passageiros e desapareceu, segundo denúncia da ONG espanhola Caminando Fronteras.



Mas a estimativa era incorreta. "A cifra que havia sido fornecida antes foi por parte do avião Sasemar 101, mas é difícil determinar o número de pessoas por meio aéreo", reconheceu a porta-voz.



Os migrantes, 80 homens e seis mulheres, foram resgatados por um barco do Salvamento Marítimo, que os levará até o porto de Arguineguín, na ilha Grã Canária, onde chegarão até as 19h GMT (16h de Brasília).



A Espanha é uma das principais portas de entrada de migrantes clandestinos na Europa. De acordo com os últimos dados do Ministério do Interior, 12.704 migrantes chegaram ao país de forma irregular no primeiro semestre do ano, a maioria (7.213) através das Ilhas Canárias, uma diminuição de 11,35% face ao mesmo período do ano anterior.



Desde o endurecimento dos controles no Mediterrâneo, a perigosa rota migratória até o arquipélago das Canárias está mais movimentada. Os naufrágios são frequentes nessa travessia, particularmente arriscada devido às fortes correntes e às más condições das embarcações.