Ucrânia afirma que recuperou 14 km2 de território em uma semana

436

O exército ucraniano recuperou 14 quilômetros quadrados no leste e sul do país na semana passada, como parte da contraofensiva diante das forças russas, afirmou nesta segunda-feira (10) um de seus porta-vozes, Andrii Kovaliov.



"Na semana passada foram liberados mais de 10 quilômetros quadrados de terras ucranianas no sul", declarou o porta-voz. Ele informou ainda que mais quatro quilômetros quadrados foram "liberados na área de Bakhmut", no leste.



Com os números, a superfície recuperada pela Ucrânia desde o início da contraofensiva, no começo de junho, alcança 193 km2.



Kovaliov destacou que o exército recuperou "169 km2 nas áreas de Melitopol e de Berdiansk", as duas principais cidades do sul da Ucrânia atualmente sob controle russo, e 24 km2 na área de Bakhmut, uma cidade capturada por Moscou após uma longa e violenta batalha de vários meses.



O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, admitiu recentemente que a contraofensiva avança de maneira lenta diante de tropas russas entrincheiradas atrás de linhas de defesa fortificadas.