Chuvas no sudoeste do Japão provocam uma morte

Uma pessoa morreu e centenas de milhares receberam a recomendação de abandonar suas casas nesta segunda-feira (10) no sudoeste do Japão, depois que a agência meteorológica nacional emitiu um alerta para as "chuvas mais intensas já registradas" na região.



Uma mulher de 77 anos morreu em um deslizamento de terra na zona rural de Fukuoka, informou o corpo de bombeiros do município.



O marido da idosa foi resgatado e levado para o hospital.



Três pessoas são consideradas desaparecidas devido a outro deslizamento de terra na cidade de Karatsu, município de Saga, vizinho de Fukuoka, informaram as autoridades locais.



Mais de 420.000 moradores dos municípios de Fukuoka e Oita receberam alertas para abandonar suas casas, com a mensagem: "Sua vida está em perigo, você deve tomar uma ação imediatamente".



Também foram emitidos alertas menos graves para os moradores de outras áreas de Fukuoka, Hiroshima, Saga, Yamaguchi e Oita, com pedidos de evacuação para áreas de risco.



A Agência Meteorológica do Japão (AMJ) advertiu que as fortes chuvas ameaçam provocar inundações e deslizamentos de terra em Fukuoka e Oita.



"Um alerta especial de chuva forte foi emitido para os municípios da província de Fukuoka. Esta é a chuva mais intensa já registrada na região", afirmou Satoshi Sugimoto, do departamento de previsões da AMJ.