Monção na Índia deixa ao menos 15 mortos

Pelo menos 15 pessoas morreram no norte da Índia em inundações e deslizamentos de terra desencadeados pela monção, informaram a mídia e as autoridades neste domingo (9).



Na capital Nova Délhi, cujas estradas ficaram submersas, 153 mm de chuva caíram, a maior quantidade em um único dia de julho em 40 anos.



Os serviços meteorológicos anunciaram chuvas torrenciais para segunda-feira na capital. As autoridades ordenaram o fechamento de todas as escolas nesse dia.



Segundo a agência de notícias indiana PTI, quinze pessoas morreram nas últimas 24 horas em seis estados do norte do país.



Os estados montanhosos foram os mais atingidos pela monção, que matou seis pessoas em Himachal Pradesh, onde deslizamentos de terra cortaram cerca de 700 estradas, disse à AFP Omkar Sharma, responsável de situações de emergência.



Segundo dados oficiais, a quantidade de chuva deixada pela monção na Índia na primeira semana de julho é 2% superior à média.



A monção, que vai de junho a setembro, é responsável por 70-80% da precipitação anual no sudeste asiático.



Nos últimos anos, os deslizamentos de terra e as inundações causadas por esse fenômeno aumentaram.