Partido oficialista de El Salvador realiza primárias com candidatura única de Bukele

O partido governista de El Salvador realiza, neste domingo (9), eleições internas que contam apenas com a candidatura do presidente do país, Nayib Bukele, um trâmite legal para buscar sua reeleição em 2024, em meio a um debate sobre se a Constituição proíbe ou não um segundo mandato consecutivo.



A força conservadora Nuevas Ideas (NI) abriu seu processo de votação às 07h00 local (10h00 no horário de Brasília), que será realizado de forma totalmente virtual até as 17h00 local (20h00 em Brasília).



"É hora de votar", escreveu o partido em sua conta no Twitter. "Vamos realizar o processo mais democrático e transparente", disse em sua página no Facebook.



A lei obriga os partidos que pretendem participar das eleições de 2024 a realizar eleições internas para definir seus candidatos.



Na ausência de adversários, Bukele será o candidato do NI, e o atual vice-presidente da República, Félix Ulloa, o acompanhará em sua chapa presidencial.



Bukele, de 41 anos, anunciou em setembro de 2022 sua decisão de buscar a reeleição, depois que o Supremo Tribunal de Justiça emitiu uma resolução permitindo a reeleição presidencial, uma decisão que gerou polêmica sobre a legalidade da medida.



A Constituição salvadorenha estabelece que não pode concorrer à presidência quem tiver "exercido a Presidência da República por mais de seis meses, consecutivos ou não, no período imediatamente anterior, ou nos últimos seis meses anteriores ao início do mandato presidencial".



As pesquisas apontam como vencedor Bukele, cuja guerra contra as gangues lhe rendeu uma aprovação de mais de 90% da população, apesar da medida ter sido criticada por organizações de direitos humanos.