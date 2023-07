436

O presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, confirmou neste domingo (9) que a cúpula dos países do grupo BRICS, em agosto, será "presencial", apesar do mandado de prisão contra o presidente russo, Vladimir Putin.



A cúpula do BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul) "segue adiante e estamos finalizando as discussões sobre o formato", disse Ramaphosa a repórteres, acrescentando que será um encontro "presencial".