Seis mortos em bombardeio russo leste da Ucrânia

Seis pessoas morreram em bombardeios russos em Lyman, leste da Ucrânia, neste sábado (8), informou o governador regional.



"Por volta das 10h, os russos atacaram a cidade com vários lançadores de foguetes", disse o governador regional de Donetsk, Pavlo Kyrylenko, nas redes sociais. "Pelo menos seis pessoas morreram e cinco ficaram feridas", acrescentou.



A invasão russa da Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022 desencadeou uma guerra, que chega aos 500 dias.



O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, visitou uma pequena ilha do Mar Negro cujos defensores desafiaram um navio de guerra russo no início da guerra, de acordo com um vídeo sem data publicado nas redes sociais.



A Ucrânia, que está no auge de uma contraofensiva, ganhou na sexta-feira a promessa dos Estados Unidos de fornecer bombas de fragmentação, uma arma proibida em grande parte do mundo.



Segundo o presidente ucraniano, a lentidão no fornecimento de armas atrasou sua contraofensiva lançada em junho e deu à Rússia tempo para fortalecer suas defesas nas áreas ocupadas.