EUA fornecerá munições de fragmentação à Ucrânia

Os Estados Unidos vão fornecer à Ucrânia munições de fragmentação, anunciou a Casa Branca nesta sexta-feira (7), cruzando uma linha vermelha importante no tipo de armamento oferecido a Kiev, em plena contraofensiva à invasão russa.



O presidente Joe Biden "aprovou" o fornecimento, "após uma recomendação unânime", declarou à imprensa o assessor de Segurança Nacional da Casa Branca, Jake Sullivan, que acrescentou que isso é "o correto".



Sullivan assinalou que os ucranianos deram garantias "por escrito" sobre o uso que fariam dessas armas para minimizar "os riscos que representam para a população civil".



As munições de fragmentação são armas que explodem no ar, dispersando uma grande quantidade de projéteis menores sobre uma área extensa.



Além disso, Sullivan afirmou que a proposta de entrada da Ucrânia na Otan será discutida, mas não decidida, na cúpula da organização na Lituânia na semana que vem.



Kiev "ainda deve dar mais passos antes da adesão" e "não se unirá" à organização agora, afirmou, no momento em que o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, realiza uma ofensiva diplomática internacional em busca de apoio para a entrada de seu país na Aliança Transatlântica.