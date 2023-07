436

Uma explosão provocou um incêndio, nesta sexta-feira (7), em uma plataforma de produção de gás no Golfo do México, afetando vários trabalhadores, informou o presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador.



Em sua coletiva de imprensa diária, o presidente mostrou uma imagem do incêndio provocado pela explosão em uma instalação da petroleira estatal Pemex em frente ao litoral dos estados de Campeche e Tabasco (sudeste), e afirmou que há entre três e quatro afetados.