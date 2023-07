436

A Guarda Revolucionária iraniana capturou, nesta quinta-feira (6), nas águas do Golfo, um navio de carga, "possivelmente implicado em atividades de contrabando", informou a Marinha americana.



Esta divisão das forças armadas do Irã executou o procedimento em águas internacionais, informou, em nota, a Quinta Frota dos Estados Unidos, baseada no Bahrein, avaliando "que as circunstâncias do fato não mereciam resposta".



O comunicado não deu nenhuma informação sobre a identificação do navio retido.



Na quarta-feira, a Marinha americana informou que tinha impedido a captura pelo Irã de dois petroleiros em águas internacionais em frente a Omã.