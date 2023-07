Unesco condena bombardeio de 'edifício histórico' em Lviv

436

A Unesco condenou, nesta quinta-feira (6), o bombardeio russo contra um edifício histórico na cidade de Lviv, no oeste da Ucrânia, e expressou suas "sinceras condolências" às famílias das vítimas.



"Esse ataque, o primeiro que afeta uma zona protegida pela Convenção sobre o Patrimônio Mundial desde o início da guerra, em 24 de fevereiro de 2022, constitui uma violação" desse acordo, afirmou essa agência da ONU com sede em Paris.



O ataque russo também viola "a Convenção de 1954 de Haia para a proteção de bens culturais em caso de conflito armado".



Durante a madrugada de quarta para quinta-feira, foi lançado um bombardeio russo contra Lviv, cidade poucas vezes atacada, no qual morreram cinco pessoas e considerado o mais destrutivo nessa região desde o início da guerra, segundo as autoridades ucranianas.



O Exército russo indicou que teve como alvos locais de "desembarque temporário" de soldados ucranianos.