Presidente da Ucrânia se reunirá com Erdogan em Istambul na sexta-feira

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, viajará a Istambul na sexta-feira (7) para se encontrar com seu homólogo Recep Tayyip Erdogan, informou a imprensa turca nesta quinta-feira.



De acordo com o jornal próximo ao governo turco Sabah, o encontro dos dois líderes terá como foco o acordo para exportação de grãos ucranianos, selado em julho de 2022 sob a mediação da ONU e da Turquia e que expira em 17 de julho.



A Rússia afirmou nesta semana que não vê "nenhuma razão" para estender o acordo, pois reclama que outro acordo bilateral assinado para suas exportações de fertilizantes enfrenta obstáculos e que seu setor agrícola é afetado por sanções das potências ocidentais.



A viagem de Zelensky ocorre quatro dias antes da reunião de cúpula anual da Otan na Lituânia.



O presidente ucraniano viajou para a Bulgária nesta quinta-feira em uma visita oficial de um dia, com o objetivo de discutir a ambição de Kiev de ingressar na aliança militar.



A Turquia, que é membro da Otan, conseguiu desde o início da invasão russa da Ucrânia em fevereiro de 2022 manter boas relações com Kiev e Moscou.