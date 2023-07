Colisão de carro com muro de escola deixa nove feridos no Reino Unido

436

Sete crianças e dois adultos ficaram feridos nesta quinta-feira (6) quando um carro colidiu com uma escola de ensino básico em Wimbledon, no sudoeste de Londres, informou a polícia, que não relacionou o incidente a um ataque terrorista.



A Sky News mostrou imagens capturadas de um helicóptero mostrando um Land Rover 4X4 com a parte frontal danificada no jardim da escola, onde havia várias mesas.



O deputado local, Stephen Hammond, disse que algumas das vítimas se encontram em estado "crítico", embora a polícia tenha afirmado que ainda aguarda informações.



A pessoa que estava dirigindo o veículo, que, segundo o deputado, mora na área, permaneceu no local e não houve prisões, acrescentou a polícia.



O incidente ocorreu pouco antes das 10h, quando o carro colidiu com um prédio da escola particular para meninas "Study Prep".



"Várias pessoas estão sendo atendidas no local", acrescentou a Scotland Yard, a polícia metropolitana de Londres.