Ataques israelenses no sul do Líbano após 'disparo' contra Israel

O Exército israelense anunciou que executou ataques no sul do Líbano, depois que um morteiro disparado a partir desta região explodiu perto da fronteira com Israel.



O novo incidente fronteiriço entre o Líbano e Israel, dois países tecnicamente em guerra, ocorreu na zona de fronteira libanesa com o território ocupado do Golã sírio anexado pelos israelenses.



"Um disparo foi executado do território libanês que explodiu próximo à fronteira em território israelense", afirmou o Exército em um comunicado, que pouco depois especificou à AFP que foi um disparo de morteiro.



"Em resposta, o Exército está atacando a área de onde o disparo foi executado", acrescentou o comunicado.



No Líbano, a agência oficial de notícias Ani informou que "um bombardeio israelense acontece neste momento nos arredores da localidade de Kfarchuba".



Segundo esta fonte, mais de 15 disparos de obuses de calibre 155 mm foram registrados.



Na mesma manhã, o Hezbollah denunciou a decisão de Israel de construir um muro ao redor da cidade de Ghajar, localizada entre o Golã sírio - ocupado por Israel - e o Líbano, pedindo medidas para "impedir a consolidação da ocupação".



Após a retirada de Israel do sul do Líbano em 2000, que acabou com 22 anos de ocupação, a ONU traçou uma linha azul, estabelecendo a fronteira entre os dois países. Esta linha situa a parte norte de Ghajar no Líbano, e a parte sul, no Golã, ocupado e anexado por Israel.



Em um comunicado, o influente partido xiita libanês denunciou o estabelecimento, por parte das forças israelenses, de "uma cerca de arame farpado e a construção de um muro de concreto ao redor de toda a localidade, que separa esta cidade de seu ambiente natural e histórico dentro do território libanês".