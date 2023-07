Vazamento de gás deixa 17 mortos em bairro pobre na África do Sul

436

Ao menos 17 pessoas morreram em um vazamento de gás em um bairro pobre perto de Johannesburgo, na África do Sul, um acidente provavelmente relacionado com a mineração ilegal, anunciou o serviço de emergência nesta quinta-feira.



Após um primeiro balanço de mais de 20 mortos, revisado pouco depois para 16 vítimas fatais, Panyaza Lesufi, o primeiro-ministro da província de Gauteng, anunciou a morte de mais uma pessoa, o que eleva o balanço para 17 falecidos até o momento.



O serviço de emergência recebeu uma chamada perto das 20h00 (15h00 no horário de Brasília) por uma explosão de gás no bairro de Angelo, periferia leste de Johannesburgo.



Porém, assim que chegaram ao local, os funcionários detectaram "um vazamento de gás procedente de um cilindro" contendo uma substância "altamente tóxica", indicou o porta-voz do serviço de emergência, William Ntladi.



Ele disse que o incidente teria sido provocado por um vazamento de gás de óxido de nitrato de um cilindro que é utilizado para o garimpo ilegal de ouro.



Quando chegaram ao local, perto do bairro de classe média de Boksburg, os socorristas encontraram dezenas de pessoas "deitadas por toda a área devido à inalação do gás tóxico", disse Ntladi.



O bairro fica próximo de uma mina abandonada.



A África do Sul, com uma taxa de desemprego superior a 32%, tem milhares de garimpeiros ilegais conhecidos como "zama zamas" ("os que tentam a sorte" na língua zulu).