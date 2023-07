Canadá retira anúncios do Facebook e Instagram

436

O governo canadense anunciou nesta quarta-feira (5) que não comprará mais espaços publicitários no Facebook e Instagram, após uma disputa com a Meta, controladora destas redes sociais, sobre a compensação dos veículos digitais.



Ottawa aprovou no mês passado uma lei conhecida como C-18, que obriga os gigantes digitais a pagar os veículos canadenses pelo conteúdo que compartilham em suas plataformas. Em resposta, a Meta bloqueou o acesso dos usuários do Facebook e Instagram aos veículos do Canadá.



O Facebook "decidiu ser insensato, irresponsável, e começou a bloquear notícias, motivo pelo qual anunciamos hoje que o governo do Canadá irá suspender seus anúncios no Facebook e Instagram", declarou nesta quarta-feira (05) o ministro canadense do Patrimônio, Pablo Rodríguez. "Os canadenses não se deixarão intimidar pelos bilionários americanos que querem minar a nossa democracia", acrescentou o primeiro-ministro do país, Justin Trudeau.



A decisão de suspender os anúncios do governo custará ao Facebook e Instagram cerca de US$ 7,5 milhões (R$ 36 milhões) por ano, segundo Trudeau.



A nova lei visa a apoiar o setor de informação, atingido pela crise no Canadá devido à perda de receita publicitária. Segundo o Departamento de Patrimônio, mais de 450 veículos de comunicação canadenses fecharam desde 2008.



O ministro Rodríguez informou que 80% da receita publicitária do Canadá vão para o Google e Facebook, cifra semelhante às de outros países.



O estado americano da Califórnia redige um projeto de lei semelhante ao canadense.