Vazamento de gás deixa 16 mortos em bairro pobre na África do Sul

Dezesseis pessoas morreram em um vazamento de gás em um bairro pobre perto de Joanesburgo, na África do Sul, informou o serviço de emergência nesta quarta-feira (5), que revisou para baixo o saldo inicial de 24 vítimas.



"Temos 16 [pessoas] no local que estão confirmadas como mortas e, graças à intervenção dos paramédicos, foi possível reanimar outros que foram levados ao hospital", indicou à AFP o porta-voz do serviço de emergência, William Ntladi.



A fonte acrescentou que outras 16 pessoas foram transferidas para o hospital.



Anteriomente, Ntladi havia indicado que o vazamento de gás no distrito de Boksburg, que fica a cerca de 30 km de Joanesburgo, havia deixado 24 mortos.



O serviço de emergência recebeu uma chamada perto das 8h00 (3h00 no horário de Brasília) por uma explosão de gás. Entretanto, assim que chegaram ao local, os efetivos depararam-se com "um vazamento de gás de um cilindro" contendo uma substância "altamente tóxica", indicou a fonte.



O porta-voz acrescentou que, entre os mortos, havia cinco mulheres e três crianças.



Informações preliminares sugerem que o gás era utilizado para "atividades de mineração ilegal", assinalou Ntladi.