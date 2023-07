Petróleo sobe impulsionado pela Arábia Saudita

436

Os preços do petróleo subiram nesta quarta-feira (5) impulsionados pela decisão da Arábia Saudita de estender seus cortes de produção.



O Brent do Mar do Norte para entrega em setembro subiu 0,52%, chegando a 76,65 dólares em Londres. Enquanto isso, o West Texas Intermediate (WTI) para agosto subiu 2,82%, chegando a 71,79 dólares em Nova York.



A diferença entre as duas variedades de petróleo, algo incomum, é explicada pelo efeito de "recuperação" do WTI após o feriado de terça-feira nos Estados Unidos, o Dia da Independência, explicou Daniel Ghali, da TD Securities.



"Observamos compras de cobertura" de operadores especulativos que estavam posicionados para baixa, mas mudaram de rumo após "a decisão da Arábia Saudita de estender seus cortes de produção e a da Rússia de limitar suas exportações".



A Arábia Saudita anunciou que estendeu até agosto sua redução voluntária na produção de um milhão de barris por dia e afirmou que pode prorrogá-la, de acordo com o Ministério de Energia, citado na segunda-feira pela agência de imprensa oficial.



Enquanto isso, Moscou planeja reduzir suas exportações em 500 mil barris diários, indicou o vice-primeiro-ministro Alexandre Novak, citado por agências de notícias russas.



Nesta quarta, o ministro saudita de Energia, o príncipe Abdulaziz bin Salman, enfatizou que a sincronia desses anúncios é "bastante eloquente" e demonstra que os dois principais atores da aliança Opep+ estão alinhados.



"Faremos o que for necessário" para estabilizar os preços, afirmou na abertura de um seminário da Opep em Viena, sede do cartel.