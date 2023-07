Membros do Fed são favoráveis a novas altas dos juros após pausa

436

A maioria dos membros do comitê monetário (FOMC) do Federal Reserve (Fed, banco central americano) votou a favor de uma pausa nas altas dos juros na última reunião do grupo, mas considerou que aumentos adicionais serão necessários para conter a elevação dos preços ao consumidor.



Segundo trechos das atas de seu último encontro, em 14 e 15 de junho, "a quase totalidade" dos integrantes do FOMC votou a favor de uma pausa, mas avaliou que, para levar a inflação à meta de 2%, serão necessários novos ajustes nas taxas básicas de juros.



O índice PCE da inflação, o preferido pelo Fed, situou-se, em maio, a 3,8% em 12 meses, seu menor nível desde o começo de 2021.



A pausa nas altas dos juros, atualmente em uma faixa de 5% a 5,25%, era necessária para assegurar que as decisões de política monetária impactem a economia americana, avaliaram os participantes da reunião.



Ao aumentar os juros, o banco central americano encarece o crédito, desestimulando, assim, o consumo e o investimento, e moderando as pressões sobre os preços.



A próxima reunião do Fed está prevista para os dias 25 e 26 de julho.