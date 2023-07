Redes sociais removeram milhares de conteúdos ilegais durante distúrbios na França

436

As redes sociais removeram, "muito rapidamente, milhares de conteúdos ilegais e suspenderam centenas de contas" durante os distúrbios que eclodiram após a morte de um jovem baleado por um policial, informou à AFP, nesta quarta-feira (5), a delegação ministerial francesa do setor digital.



Os ministérios do Interior e da Justiça enviaram centenas de pedidos às grandes plataformas para o cancelamento de conteúdo ilegal, como chamados a atos violentos e divulgação de dados pessoais de policiais.



Os ministros destas pastas convocaram na última sexta-feira os representantes do TikTok, Snapchat, Twitter, Facebook e Instagram e, desde então, submetem os mesmos "a uma pressão enorme para que retirem o conteúdo ilegal, pedido ao qual eles responderam rapidamente", destacou a fonte.



O governo francês também pediu às plataformas que exerçam "vigilância máxima sobre funcionalidades que podem ser desviadas para alterar a ordem pública", disse à revista "Challenges" o ministro delegado da Transição Digital e das Telecomunicações, Jean-Noël Barrot.



A morte, em 27 de junho, de um jovem baleado por um policial durante uma blitz nos subúrbios de Paris provocou uma onda de violência que resultou em milhares de detidos, dezenas de policiais feridos e centenas de prédios incendiados e carros queimados.



Meta



Snap Inc.



Twitter