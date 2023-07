436

O exército israelense informou, nesta quarta-feira (noite de terça, 4, no Brasil), que cinco foguetes foram disparados da Faixa de Gaza em direção a Israel, mas foram interceptados com sucesso.



"Cinco foguetes foram lançados da Faixa de Gaza rumo ao território israelense. A defesa aérea mobilizada pela FDI (Força de Defesa Israelense) interceptou com sucesso todos os foguetes lançados", informou o exército em um comunicado.