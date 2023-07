Espanha inicia, 25 anos depois, julgamento de uma das piores catástrofes ambientais do país

436

O julgamento sobre o vazamento de lama tóxica da mina do grupo sueco Boliden, em Aznalcóllar (Andaluzia, sul), começou, nesta terça-feira (4), na Justiça espanhola 25 anos depois deste desastre ambiental, um dos piores da Espanha.



O julgamento, realizado em um juizado civil de Sevilha, ocorre após anos de processos judiciais criminais que terminaram em 2002 com o arquivamento das ações apresentadas contra o grupo.



Em 25 de abril de 1998, o rompimento do dique de uma represa de rejeitos desta mina a céu aberto provocou o vazamento em um rio próximo de mais de cinco milhões de metros cúbicos de lama contaminada com metais pesados, como arsênio, cádmio e mercúrio.



Dezenas de toneladas de peixes morreram e cerca de 5.000 hectares dos arredores ficaram contaminados por estes rejeitos, que chegaram a afetar o parque nacional de Doñana, uma joia da biodiversidade, reconhecida pela Unesco.



O grupo Boliden sempre negou responsabilidade no acidente e culpou uma filial da empreiteira espanhola Dragados, que construiu a represa. "Assumimos uma grande responsabilidade na limpeza do acidente e, consequentemente, a ação deveria ser arquivada", disse um porta-voz da empresa sueca à AFP.



Este desastre ambiental foi o segundo pior registrado na Espanha, depois da maré negra provocada pelo petroleiro "Prestige", em 2002.



A região da Analuzia, onde fica Aznalcóllar, decidiu interpor uma ação civil em 2002, depois que foram desconsideradas as denúncias penais apresentadas por seus departamentos, pelo governo espanhol e ONGs como a Ecologistas en Acción.



A Boliden apresentou, então, uma série de recursos, mas o Tribunal Supremo finalmente se pronunciou em 2012, ordenando o reinício da investigação, que desde então foi bloqueada por novos recursos da empresa.



As autoridades regionais da Andaluzia manifestaram, em nota, o desejo de "que seja feita justiça sobre um dos maiores desastres ecológicos que a Europa conheceu", e pedem 89 milhões de euros (R$ 466 milhões, na cotação atual) da multinacional sueca - valor que custou a limpeza da área.



No âmbito administrativo, em agosto de 2002, a empresa foi multada em mais de 45 milhões de euros (R$ 235,7 milhões) pelo governo espanhol - um valor que a companhia se recusou a pagar na falta de uma condenação judicial.