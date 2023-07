Macron anuncia lei urgente para reparar danos causados por distúrbios na França

436

O presidente francês, Emmanuel Macron, anunciou uma lei urgente nesta terça-feira (4) para reparar os danos causados por sete noites de distúrbios noturnos após a morte de um jovem baleado pela polícia.



Os distúrbios começaram na noite da última terça-feira (27) após a morte de Nahel, um garoto de 17 anos que foi baleado à queima-roupa por um policial durante um controle de trânsito em um subúrbio de Paris.



O último relatório do Ministério do Interior informou que, desde então, quase 3.500 pessoas foram presas, cerca de 12.200 carros foram incendiados e cerca de 1.100 edifícios foram danificados, incluindo delegacias e escolas.



Durante uma reunião com dezenas de prefeitos das cidades afetadas, Macron prometeu ajuda financeira nesta terça-feira para consertar "estradas, prédios municipais, escolas", segundo um participante.



"Vamos apresentar uma lei urgente para encurtar todos os prazos, para ter um procedimento acelerado", acrescentou, segundo o participante. Seu entorno não especificou por enquanto quando a lei será apresentada.