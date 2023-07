Opositora bielorrussa Tikhanovskaya fala sobre a possível morte de seu marido preso

436

A líder da oposição bielorrussa exilada, Svetlana Tikhanovskaya, anunciou que um desconhecido a informou sobre a possível morte de seu marido Serguei na prisão, de quem ela não tem notícias desde março.



Serguei Leonidovich Tikhanovsky foi condenado em dezembro de 2021 a 18 anos de prisão por uma série de acusações, incluindo "organizar distúrbios em massa" neste país aliado de Moscou e liderado com mão de ferro por Alexander Lukashenko desde 1994.



Essa condenação é amplamente vista como uma vingança política contra um homem que desafiou Lukashenko antes da eleição presidencial de 2020, que desencadeou um grande movimento de protesto reprimido à força.



"Hoje recebi uma mensagem muito estranha e horrível. Uma pessoa desconhecida escreveu que meu marido Serguei morreu na prisão de Zhodino", escreveu Tikhanovskaya no Twitter na noite de segunda-feira, acrescentando que "não há provas dessa alegação".



Líder da oposição durante a disputada presidência de 2020, Tikhanovskaya foi forçada ao exílio, como milhares de seus compatriotas, diante da repressão do poder.



Em março, ela foi condenada à revelia a 15 anos de prisão por uma dúzia de acusações, incluindo "conspiração para tomar o poder".