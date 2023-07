Stoltenberg anuncia prorrogação por um ano de seu mandato à frente da Otan

436

O norueguês Jens Stoltenberg, secretário-geral da Otan desde 2014, anunciou nesta terça-feira (4) que foi reeleito para o posto de secretário-geral por mais um ano, a poucos dias de uma reunião de cúpula crucial em Vilnius (Lituânia), que examinará a situação da Ucrânia.



"Honrado pela decisão dos aliados da Otan de estender meu mandato como secretário-geral até 1º de outubro de 2024", tuitou Stoltenberg.



"Os vínculos transatlânticos entre Europa e América do Norte garantiram nossa liberdade e segurança durante quase 75 anos e, em um mundo mais perigoso, nossa Aliança é mais importante do que nunca", acrescentou.



A prorrogação do mandato, que era aguardada há várias semanas devido à falta de consenso sobre o nome de um possível sucessor, foi aprovada durante uma reunião dos embaixadores dos 31 países membros na sede da organização, em Bruxelas.



Stoltenberg, de 64 anos e que foi primeiro-ministro da Noruega há duas décadas, foi nomeado em 1º de outubro de 2014 para um mandato de quatro anos. Ele cumpriu dois mandatos completos e o segundo já havia sido prorrogado por um ano em 2022, após a invasão da Ucrânia.



A questão da adesão da Ucrânia à Otan ocupará um lugar central na agenda da reunião de Vilnius, nos dias 11 e 12 de julho.