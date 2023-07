Petróleo fecha em baixa

436

Os preços do petróleo fecharam em baixa nesta segunda-feira, diante de um pessimismo relacionado à demanda.



O barril do Brent para setembro caiu 1%, aos US$ 74,65, em Londres. O do WTI para agosto teve queda de 1,20%, aos 69,79 dólares. Segundo analistas do Eurasia Group, o sentimento do mercado "é pessimista em relação à demanda de petróleo bruto no segundo semestre".



A Arábia Saudita anunciou que prorrogou até agosto seu corte voluntário de produção de 1 milhão de barris por dia, segundo o Ministério da Energia, citado pela agência de notícias oficial. John Kilduff, da Again Capital, avaliou que, "prolongando seus cortes, os sauditas sinalizam um ambiente de demanda fraca ao qual têm que reagir".



Globalmente, "as preocupações com o crescimento mundial dominam o mercado" e impedem que os preços do petróleo bruto decolem, estimaram analistas da ANZ.