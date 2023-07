Emirados Árabes se comprometem a triplicar produção de energias renováveis

436

Os Emirados Árabes se comprometeram nesta segunda-feira (03) a triplicar sua produção de energias renováveis, no âmbito de uma série de iniciativas anunciadas a poucos meses de sediar a reunião de cúpula da ONU sobre o clima.



Os Emirados, que estão entre os maiores exportadores de petróleo bruto do mundo, também prometeram aumentar sua produção de hidrogênio e acelerar o lançamento de carros elétricos.



As autoridades não divulgaram detalhes sobre as novas estratégias, reveladas antes da Conferência Mundial sobre o Clima (COP28), que acontece em novembro, em Dubai, na qual centenas de participantes irão discutir formas de luta contra o aquecimento global.



Com cerca de 10 milhões de habitantes, 90% deles expatriados, os Emirados Árabes querem se dotar de uma vasta rede de pontos de recarga, como parte da política nacional para os veículos elétricos.



Em 2021, o país do Golfo se comprometeu a alcançar a neutralidade de carbono até 2050, objetivo que não leva em conta as emissões produzidas pelo petróleo exportado e queimado fora das fronteiras do país.