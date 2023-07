Zelensky expulsa embaixador da Geórgia por julgamento de ex-presidente georgiano

436

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, anunciou, nesta segunda-feira (3), a expulsão do embaixador georgiano, em protesto contra o estado do ex-presidente georgiano Mikhail Saakshvili, que também tem nacionalidade ucraniana e apareceu abatido durante seu julgamento em Tbilisi.



"Pedi hoje ao Ministério das Relações Exteriores que convoque o embaixador georgiano, transmita-lhe nosso protesto e peça a ele que deixe a Ucrânia dentro de 48 horas para consultas em sua capital", disse Zelensky no Telegram.



Nesta segunda-feira, Mikhail Saakashvili apareceu na televisão pela primeira vez em vários meses durante seu julgamento, abatido e extremamente magro.



Saakashvili, que governou este país do Cáucaso entre 2004 e 2013, foi preso após retornar do exílio em 2021. Ele é alvo de acusações de abuso de poder, que vários grupos de direitos humanos dizem ter motivação política.