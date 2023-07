Marinha chinesa faz 'visita amistosa' à Nigéria

436

Três navios da Marinha chinesa fizeram escala no domingo (2), por cinco dias, nas águas de Lagos, na Nigéria, em uma visita incomum ao Golfo da Guiné, anunciaram autoridades nigerianas e chinesas na segunda-feira (2).



"Esta é uma visita amistosa" para "melhorar a diplomacia" entre China e Nigéria, disse o porta-voz da Marinha nigeriana, contra-almirante Ayo-Vaughan, à AFP.



A visita "reforçará" os laços em matéria de "resolução conjunta dos problemas de segurança nacional", declarou o embaixador da China na Nigéria, Cui Jianchun, citado em comunicado divulgado no site da delegação diplomática.



Fazendo fronteira com vários países ricos em hidrocarbonetos, o Golfo da Guiné constitui uma rota marítima crucial de 5.700 km entre Senegal e Angola. Há vários anos, é alvo da pirataria global.



A China mantém laços econômicos estreitos com a Nigéria, o país mais populoso da África, no qual investiu pesado em projetos de infraestrutura, como o novo porto de águas profundas de Lekki, na periferia de Lagos.