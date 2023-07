Acidente entre caminhão que transportava migrantes e ônibus deixa quatro mortos no México

436

Quatro pessoas morreram na colisão entre um trator de reboque que transportava migrantes sem documentos e um ônibus em uma rodovia do estado mexicano de Nuevo León (nordeste), informou no domingo o Instituto Nacional de Migração (INM).



O acidente aconteceu na madrugada de domingo (2) perto do município de Galeana.



"Infelizmente, encontramos os corpos de três pessoas que viajavam no trator de reboque, das quais apenas uma tinha documentação que permite determinar que era procedente de Honduras", afirmou o INM em um comunicado.



A quarta vítima fatal é um mexicano que viajava como motorista auxiliar no ônibus.



Oito migrantes ficaram feridos? seis hondurenhos, um equatoriano e um cubano.



O INM informou que um dos feridos, um menor hondurenho de 16 anos, já recebeu alta e está sob tutela das autoridades. Os demais receberam vistos de visitantes por razões humanitárias.



O transporte de migrantes sem documentos em caminhões é uma prática comum entre os "polleros", como são conhecidos os traficantes de pessoas. Apesar das condições humilhantes, as viagens são caras e muitas vezes financiadas por parentes nos Estados Unidos



Além da superlotação e dos maus-tratos, os migrantes sem documentos também enfrentam o risco de acidentes de trânsito.