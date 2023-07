Secretária do Tesouro dos EUA viajará à China

436

A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, viajará a Pequim de quinta-feira (6) a domingo (9) para se reunir com autoridades chinesas, informou o departamento neste domingo (2).



Durante sua estadia, Yellen discutirá com membros do governo chinês "sobre a importância de que os dois países, como principais economias do mundo, gerenciem sua relação de forma responsável", de acordo com o Departamento do Tesouro.



Yellen também pretende enfatizar a necessidade de "manter uma comunicação direta sobre questões de preocupação e trabalhar para enfrentar os desafios globais".



"Não esperamos nenhum avanço significativo nas relações entre os dois países nesta viagem", disse um funcionário do Departamento do Tesouro.



"No entanto, esperamos ter discussões construtivas e estabelecer canais de comunicação a longo prazo" com a China, acrescentou o funcionário.



As relações diplomáticas e econômicas entre as duas potências têm se deteriorado gradualmente desde a presidência de Donald Trump.



Em novembro, o presidente Joe Biden se encontrou pessoalmente pela primeira vez com seu homólogo chinês, Xi Jinping, para tentar reduzir as tensões.



Em meados de junho, o secretário de Estado, Antony Blinken, viajou a Pequim e foi recebido por Xi, um gesto interpretado como um avanço diplomático.



Mas durante um recente evento de campanha na Califórnia, Biden se referiu a Xi como um "ditador", o que Pequim considerou uma "provocação".



O governo Biden impôs restrições no ano passado às exportações de semicondutores e componentes tecnológicos dos Estados Unidos para a China.



Antes disso, manteve as tarifas estabelecidas por Donald Trump em centenas de bilhões de dólares em produtos exportados pela China para os Estados Unidos.



"Nesta viagem, queremos aprofundar e fortalecer a frequência de comunicação entre nossos países e estabilizar as relações, para evitar mal-entendidos e ampliar nossa colaboração onde for possível", disse um funcionário do Departamento do Tesouro.