Ucrânia diz combater 'ferozmente' avanço de tropas russas no leste

As forças russas estão avançando em quatro áreas da linha de frente no leste da Ucrânia, onde estão ocorrendo "combates ferozes", disse a vice-ministra ucraniana da Defesa, Ganna Maliar, neste domingo (2).



"O inimigo avança nos setores Avdiivka, Mariinka, Lyman", escreveu a vice-ministra no Telegram. "Também está avançando no setor de Svatovoe", completou.



"A situação é bastante difícil", reconheceu Ganna Maliar, acrescentando que "há combates ferozes em todos os lugares".



Segundo ela, as forças ucranianas avançavam com um "êxito parcial" no flanco sul da cidade de Bakhmut, no leste, e também perto de Berdiansk e Militopol, na área sul do "front".



No sul, a vice-ministra relatou que as forças ucranianas se depararam com uma "intensa resistência do inimigo" e campos minados, e que avançam "gradualmente".



As tropas ucranianas "trabalham permanentemente e sem descanso para criar as condições para avançar o mais rápido possível", insistiu.