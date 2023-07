436

As forças russas estão avançando em quatro áreas da linha de frente no leste da Ucrânia, onde estão ocorrendo "combates ferozes", disse a vice-ministra ucraniana da Defesa, Ganna Maliar, neste domingo (2).



"O inimigo avança nos setores Avdiivka, Mariinka, Lyman", escreveu a vice-ministra no Telegram. "Também está avançando no setor de Svatovoe", acrescentou.



"Há combates ferozes em todos os lugares", relatou Ganna Maliar, observando que as forças ucranianas estão avançando em um setor do leste e em duas áreas do sul.