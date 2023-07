Israel comprará 25 aviões de combate F35 dos EUA

436

Israel aprovou a compra de um terceiro lote de caças F-35 dos Estados Unidos, anunciou o Ministério da Defesa em um comunicado divulgado neste domingo (2).



"O Ministério da Defesa comprará um total de 25 F-35 do governo americano, que serão fabricados pela empresa Lockheed Martin", elevando para 75 o número de aeronaves utilizadas pela aviação israelense, afirma o comunicado.



O acordo, no valor de aproximadamente 3 bilhões de dólares, é financiado por fundos de ajuda americanos, de acordo com a mesma fonte.



Israel é o único país do Oriente Médio que possui F-35, considerados os melhores caças no mercado atual.



"Este novo acordo garantirá a continuação da cooperação entre empresas americanas e indústrias de defesa israelenses na produção de peças de avião", acrescenta a nota.



A gigante americana Lockheed Martin entregou a Israel, em dezembro de 2016, os primeiros F-35 como parte de um pedido de 50 aeronaves.



Em 2018, Israel disse ter realizado "os primeiros bombardeios operacionais no mundo com um F-35", sem especificar contra quais alvos.