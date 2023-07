Israel lança vários bombardeios na Síria

436

Israel lançou vários ataques aéreos na Síria perto da cidade de Homs, controlada pelo governo, informou a mídia estatal síria neste domingo (2).



Uma organização que monitora a situação no terreno informou que um membro da Guarda Revolucionária Iraniana morreu em um dos ataques.



Por mais de uma década, desde o início da guerra civil na Síria, Israel lançou centenas de ataques contra posições do Exército, das forças pró-iranianas e do Hezbollah neste país.



"O inimigo israelense lançou ataques aéreos do nordeste de Beirute contra vários alvos nos subúrbios da cidade de Homs", disse uma fonte militar à agência de notícias síria SANA.



Esta cidade fica a cerca de 20 quilômetros da fronteira com o Líbano.



A defesa aérea síria interceptou alguns mísseis ao norte de Homs, disse a fonte, acrescentando que perdas "materiais" foram registradas, completou a agência.



Em um breve comunicado, o Exército israelense indicou que, aparentemente, um foguete antiaéreo foi lançado da Síria em direção a Israel e que "explodiu no ar sobre o território israelense".



Várias horas depois, o Exército israelense informou que respondeu a "um míssil antiaéreo lançado da Síria em direção a Israel".



Além disso, o Exército disse ainda que os caças israelenses "atingiram outros alvos na área".



De acordo com o Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH), um membro da Guarda Revolucionária do Irã morreu em um bombardeio na periferia de Homs, e quatro combatentes ficaram feridos.



Os ataques israelenses também atingiram uma base de defesa aérea em Qadmus.



O Irã apoia o presidente sírio, Bashar al-Assad, na guerra civil que assola o país. Afirma, no entanto, que não tem tropas na Síria e que enviou apenas assessores militares da Guarda Revolucionária.