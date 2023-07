Ucrânia derruba drones russos dirigidos a Kiev

436

A Força Aérea da Ucrânia disse, neste domingo (2), que abateu oito drones que se dirigiam para Kiev.



"Outro ataque aéreo inimigo contra Kiev", disse Sergiy Popko, chefe da administração militar da capital ucraniana, nas redes sociais, explicando que foi o primeiro ataque com drones à cidade em 12 dias.



"Todos os alvos inimigos no espaço aéreo ao redor de Kiev foram detectados e destruídos", acrescentou.



De sua parte, as forças aéreas ucranianas anunciar hoje que derrubaram três mísseis de cruzeiro e oito drones de fabricação iraniana enviados pelas forças de Moscou durante a noite.



"Oito Shaheds foram lançados do sudeste, e três mísseis Kalibr, do Mar Negro", disse a Força Aérea em um comunicado.



Uma fonte familiarizada com a situação disse à AFP que nenhum míssil foi derrubado sobre Kiev durante a noite.



O diretor da administração militar regional de Kiev, Ruslan Kravchenko, disse que três casas foram danificadas pela queda de destroços, e um homem foi ferido na perna.



A Ucrânia tem cada vez mais capacidades para derrubar mísseis e drones russos, graças ao reforço de sua defesa aérea, com a ajuda de potências ocidentais.