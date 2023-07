'Não se esqueçam do Haiti', pede secretário-geral da ONU

436

"Agora não é o momento de esquecer o Haiti", disse o secretário-geral da ONU, António Guterres, ao chegar a Porto Príncipe neste sábado (1º) para demonstrar sua "solidariedade" com uma população presa em um "ciclo trágico" de violência, miséria e desastres sanitários.



"Estou em Porto Príncipe para expressar minha solidariedade para com o povo haitiano e fazer um apelo à comunidade internacional para que continue apoiando o Haiti, inclusive com uma força internacional que possa apoiar a polícia nacional", disse Guterres em um tuíte, minutos depois de iniciar sua primeira visita ao país como secretário-geral.



"Agora não é hora de esquecer o Haiti", acrescentou, enquanto seu porta-voz recordou o "ciclo trágico de crises de segurança, políticas e humanitárias" vivido pelos haitianos.



Nesta visita, mantida em segredo até sua aterrissagem na capital do país, Porto Príncipe, Guterres vai-se reunir com o primeiro-ministro haitiano, Ariel Henry; com lideranças políticas; com membros da sociedade civil; e com o pessoal das Nações Unidas.



Quase metade da população do Haiti, cerca de 5,2 milhões de pessoas, precisa de ajuda humanitária, incluindo ao menos 3 milhões de crianças.



Depois do Haiti, o chefe da ONU segue para Trinidad e Tobago, onde participará da cúpula da Comunidade do Caribe (Caricom). O secretário de Estado americano, Antony Blinken, também estará presente no encontro e abordará o caso haitiano.