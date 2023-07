Fortes chuvas deixam um morto e um desaparecido no Japão

436

Fortes chuvas em diferentes partes do Japão deixaram um morto e pelo menos um desaparecido, disseram as autoridades locais neste sábado (1º), emitindo alertas de evacuação para quase dois milhões de moradores.



A agência meteorológica nacional alertou sobre possíveis deslizamentos de terra, inundações e outras calamidades no oeste, no centro e no leste do Japão, devido a uma intensa frente de chuvas sazonais.



Em Yamaguchi, "um homem foi encontrado morto" dentro de um carro arrastado para um rio, relatou um policial local à AFP.



Em Yufu, as equipes de resgate "ainda estão tentando estabelecer contato" com um homem de 70 anos que vivia em uma casa destruída por um deslizamento de terra, afirmou uma autoridade municipal.



A agência de gestão de desastres emitiu alertas de evacuação não obrigatórios para 1,85 milhão de residentes espalhados por oito regiões administrativas no oeste do arquipélago.



Os cientistas dizem que a mudança climática intensifica o risco de chuvas fortes, porque uma atmosfera mais quente retém mais água.